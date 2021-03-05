Нур-Султан, , 11:50 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму соболезнования в связи с крушением военного вертолета, сообщили 5 марта в пресс-службе казахстанского лидера.

«От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования вам и братскому турецкому народу», — говорится в телеграмме.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта в провинции Бингель на востоке Турции произошло крушение военного вертолета «Кугар». В результате катастрофы погибли 11 человек, в том чисел генерал Осман Эрбаш.

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