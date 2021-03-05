Москва, , 11:50 — REGNUM Китай действительно может добиться 6-процентного роста ВВП в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 марта заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала соответствующие планы правительства КНР.

«Прогноз китайского правительства на текущий 2021 год по показателю ВВП в 6% больше выглядит как поставленная задача для всей страны, учитывая, что предыдущий год закончился самым глубоким спадом китайской, да и всей мировой экономики по причине пандемии, — сказала Новикова. — В принципе, Китай может добиться таких показателей, принимая во внимание все те внутренние инвестиции, которые правительство страны пытается использовать для развития внутреннего рынка. Поэтому и экономика РФ сможет преуспеть за счет поставок в Китай природных ресурсов, а также предоставляя площадки для производственных мощностей китайских компаний в Сибири (последствия такой политики для российской экономики не сулят ничего хорошего, но в краткосрочном периоде это даёт возможность увеличить экономический потенциал нашей страны)».

Если же говорить о глобальных вызовах для китайской экономики, то, как пояснила Новикова, здесь стоит упомянуть продолжающуюся торговую войну США и Китая, которая давит на китайские компании по всему миру.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов рассказал о том, какая трудность подстерегает Китай в процессе переориентации его экономики на внутренний рынок.

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