Барнаул, , 11:48 — REGNUM Жителей Алтайского края предупредили об ухудшении погодных условий. Сегодня, 5 марта, в регионе уволился ветер его порывы могут достигать 23 метров в секунду. Такие данные приводит официальный сайт региона.

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«Мокрый снег, местами метели, налипание мокрого снега и сильная гололедица на дорогах могут привести к коммунальным авариям и трудностям на улицах и трассах края», — предупреждают спасатели.

Штормовой характер погода будет демонстрировать и в последующие дни.

Так по данным алтайских синоптиков, 5, 6 и 7 марта в крае ночью похолодает местами до — 17 °C, при этом порывы ветра будут достигать 19−23 метров в секунду. Днем потеплеет до +2°C (по югу местами будет до 6−7°C).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последнее время метели на Алтае практически не прекращаются. Неимоверно много осадков (почти месячная норма) выпало в ночь на 2 марта. Тогда в регионе пришлось закрыть несколько федеральных трасс.

Сегодня, 5 марта, в связи с осадками в виде снега, сильным порывистым боковым ветром, метелью и отсутствием видимости ограничено движение на дороге регионального значения К-03 для всех видов транспорта в двух районах Алтайского края (Змеиногорский, Рубцовский).

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Тем временем, населённые пункты Змеиногорского района Алтайского края вновь оказались отрезанными от мира после сильных снегопадов.

«Если раз в неделю выедем, то хорошо, а домой, неизвестно, вернешься или нет. Издевательство, люди молоко не могут сдать элементарно, хлеба четыре дня не было», — сообщает в соцсетях Наталья — жительница посёлка Октябрьский Змеиногорского района Алтайского края.

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