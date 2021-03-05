Село Кунашак, Челябинская область, , 11:47 — REGNUM В Кунашакском районе Челябинской области два депутата потеряли свои мандаты. Причиной стало то, что они не предоставили сведения о своих доходах, расходах и имуществе, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Нарушения были выявлены в Усть-Багарякском и Урукульском сельских поселениях. Прокуратура потребовала лишить их мандатов, и местные советы депутатов удовлетворили эти представления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее досрочно были прекращены полномочия депутата в Октябрьском районе. Поводом также стало непредоставление им сведений о доходах и расходах.