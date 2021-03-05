Будапешт, , 11:49 — REGNUM Турнир по дзюдо серии «Большого шлема» будет вместо Парижа проведен в Казани в период с 5 по 7 мая 2021 года. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба Международной федерации дзюдо (IJF).

Уточняется, что такое решение было принято в связи с тем, что Франция отказалась проводить у себя данный турнир, который будет квалификационным к летним Олимпийским играм в Токио.

«Мы очень благодарны Федерации дзюдо России и Казани, которые сразу откликнулись и подписали соглашение о проведении турнира «Большого шлема» 5−7 мая 2021 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио, которые должны были пройти летом 2020 года, но были перенесены из-за пандемии коронавируса, состоятся с 23 июля по 8 августа нынешнего года.