Белгород, , 11:52 — REGNUM Масштабная реконструкция началась в детской школе искусств №1 Белгорода. В общей сложности на капремонт здания и оснащение кабинетов будет направлено свыше 80 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 5 марта в пресс-службе городской администрации.

Объём работ запланирован большой, в обновлённом виде школа должна предстать уже к 1 сентября 2021 года, поэтому приступили к ремонту задолго до летних каникул. Чтобы не прерывать учебный процесс, занятия с юными музыкантами будут проходить на базе девяти учреждений культуры и дополнительного образования. Реконструкция проводится в рамках нацпроекта «Культура»: из федерального бюджета выделены более 58 млн рублей, из областной казны — 15,5 млн рублей, город добавит ещё 8,1 млн рублей.

«Протекает кровля. Облупился фасад. Нужно менять окна. Они плохо открываются и закрываются. Деревянные рамы рассыпаются в руках. Пришла в негодность система отопления: трубы проржавели, всё на хомутах. Складывается аварийная ситуация. К нам приходят учиться дети со всего города, учебное заведение должно быть безопасным. Дети тянутся к искусству, и оно должно быть красивым», — отметила директор детской школе искусств №1 Лариса Беляева.

Здание построено в 1990 году, капитальный ремонт будет проведён впервые. В школе обучаются 970 детей.