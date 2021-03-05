Белгород, 5 марта 2021, 11:52 — REGNUM Масштабная реконструкция началась в детской школе искусств №1 Белгорода. В общей сложности на капремонт здания и оснащение кабинетов будет направлено свыше 80 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 5 марта в пресс-службе городской администрации.
Объём работ запланирован большой, в обновлённом виде школа должна предстать уже к 1 сентября 2021 года, поэтому приступили к ремонту задолго до летних каникул. Чтобы не прерывать учебный процесс, занятия с юными музыкантами будут проходить на базе девяти учреждений культуры и дополнительного образования. Реконструкция проводится в рамках нацпроекта «Культура»: из федерального бюджета выделены более 58 млн рублей, из областной казны — 15,5 млн рублей, город добавит ещё 8,1 млн рублей.
Здание построено в 1990 году, капитальный ремонт будет проведён впервые. В школе обучаются 970 детей.