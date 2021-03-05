Москва, , 11:48 — REGNUM Предполагается, что лето 2021 года в России станет сезоном внутреннего туризма. Об этом 5 марта заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

К такому выводу представители индустрии пришли на основании бронировний турпоездок на летний период в России.

«Если одним словом назвать то, что случится, этот год вновь будет годом внутреннего туризма. Год будет похожим на год предыдущий и по объёму продаж и по спросу и по направлениям», — завил Игнатьев.