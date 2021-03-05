Пермь, , 11:44 — REGNUM Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министерству социального развития и министерству промышленности и торговли разработать план мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2021−2024 годы, обеспечить реализацию мероприятий индивидуального сопровождения инвалидов и создать комплексную работу с работодателями по вопросу квотирования, сообщает пресс-служба краевой администрации.

«Очень важно при этом определить целевые показатели трудоустройства жителей Пермского края с инвалидностью. Это необходимо для того чтобы Правительство региона могло своевременно вносить корректировки предпринимаемых мер, либо вводить дополнительные. Поручаю Министерству социального развития наметить показатели минимум на ближайший год», — обозначил глава региона.

На сегодняшний день в Прикамье поскольку постоянную работу имеют всего 21% из более 60 тыс. инвалидов трудоспособного возраста. Махонин указал на необходимость кардинальных решений по вопросу трудоустройства людей с инвалидностью.

По данным минсоцразвития, в 2020 году в службу занятости обратилось чуть более 2,5 тыс. граждан с ограниченными возможностями здоровья, из них почти 1 тыс. человек была трудоустроена. При этом переобучение по новым специальностями прошли более 200 граждан, а десять инвалидов получили субсидии и смогли открыть собственный бизнес.

В Пермском крае существует более 5 тыс. квот, 66% из них — это рабочие места, на которых трудоустроены люди с ограниченными возможностями здоровья. При этом 34% квотированных рабочих мест остаются незанятыми. В ближайшее время показатели могут измениться, поскольку с 1 июня 2021 года вступает в силу норма закона, по которой квота для приема на работу инвалидов считается выполненной, если на все созданные для этой категории рабочие места официально трудоустроены инвалиды. В случае высвобождения рабочего места квота для трудоустройства инвалидов должна быть закрыта в течение полугода. Работодателям, трудоустраивающим инвалидов, предоставляется субсидия на каждое рабместо в размере 73 тыс. рублей.