Стокгольм, , 12:04 — REGNUM В Швеции беременные женщины теперь будут иметь право на государственную компенсацию, если они не могут появляться на рабочем месте из-за риска заражения коронавирусной инфекцией. Однако в то же время обязательным условием получения выплаты от государства является невозможность выполнять работу удаленно. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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«Поскольку Государственное управление социальной защиты населения объявило, что беременные женщины подвергаются особому риску, мы предусмотрели, какие льготы можно использовать», — заявил 5 марта в эфире SVT министр социального страхования Швеции Ардалан Шекараби.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Государственное управление социальной защиты населения Швеции включило беременных женщин на 22−36 неделях беременности в группы риска по COVID-19 в связи с опасением преждевременных родов из-за заражения коронавирусом.

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