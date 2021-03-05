Вашингтон, , 11:43 — REGNUM Американский автомобильный дизайнер, ведущий реалити-шоу «Крутой тюнинг» Чип Фуз представил своё видение внедорожника Ford Bronco. Видео с эскизами автомобиля размещено на YouTube-канале Hagerty.

Художник постарался сделать из внедорожника Ford Bronco полноценный пикап. В результате он нарисовал вседорожник в стиле хот-родов. Автомобиль получил небольшой клиренс и ветровое стекло с большим углом наклона относительно капота. При этом дизайнер сохранил колесную базу, а также форму крыльев модели.

По мнению Фуза, его авто может комплектоваться пятилитровым мотором V8 производительностью 480 л. с. При этом он не исключает, что под капот пикапа может поместиться и движок мощностью 1000 л. с.

Ранее Чип Фуз представил эскизы спорткара Chevrolet Corvette поколения С8, которые больше отражают фирменный стиль оформления Corvette, чем актуальная версия авто.

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