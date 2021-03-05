Москва, , 11:41 — REGNUM Успешность переориентации китайской экономики на внутренний рынок может оказаться под вопросом из-за того, что для этого властям КНР придется добиться повышения доходов местного населения, а это означает рост издержек производства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 марта заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал прогноз китайского правительства, согласно которому темпы роста ВВП КНР в 2021 году могут составить больше 6%.

«Вероятнее всего, мировая экономика будет восстанавливаться, хотя несколько позднее, чем предполагалось ранее. Заметные темпы восстановления мы увидим не раньше лета. И то, как будет расти спрос на мировом рынке на традиционные товары китайского экспорта, окажет прямое воздействие на темпы экономического роста КНР, — пояснил Колганов. — Но китайские руководители, видимо, осознавая эту проблему, хотят расширять поставки на внутренний рынок и за счет этого поддерживать темпы экономического роста. Насколько им это удастся, сказать сложно, потому что расширение поставок на внутренний рынок означает расширение доходов, расширение спроса. А рост доходов означает рост издержек производства. И это ставит под вопрос успешность переориентации китайской экономики на внутренний рынок».

Кроме того, Колганов подчеркнул, что чем быстрее будет расти китайская экономика, тем выше будет ее спрос на основные российские экспортные товары — нефть, газ и уголь.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, дефицит государственного бюджета Китая в 2021 году планируется снизить до 3,2% ВВП страны.

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