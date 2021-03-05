Златоуст, Челябинская область, , 11:39 — REGNUM В Златоусте Челябинской области прокуратура начала проверку после гибели рабочего одного из предприятий. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

В частности, предстоит установить, как на предприятии соблюдаются требования к охране труда. Также проверят соблюдение прав двоих несовершеннолетних, которые остались без родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 5 марта во время разгрузки кислородных баллонов. Один из баллонов взорвался. Рабочий погиб, а его напарник попал в больницу.

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