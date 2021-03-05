Киев, , 11:45 — REGNUM Власти Украины считают, что механизм санкций в отношении России, использованный Евросоюзом в связи с приговором блогеру Алексеем Навальным, может быть также применен за якобы имеющиеся «нарушения прав человека» в Крыму. Об этом 5 марта сообщил на брифинге украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как указал глава МИД Украины, в Киеве считают, что санкции ЕС против России являются реальными и украинские власти направили Брюсселю список людей, которых они считают «виновными в нарушении прав человека в <…> Крыму».

«И мы будем прилагать все усилия, чтобы эти санкции были применены уже в этом году», — добавил Кулеба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что депутата Харьковского областного совета Александра Дорошенко от партии «Европейская солидарность» исключили из фракции за выступление на русском языке.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.