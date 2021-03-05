Москва, , 11:47 — REGNUM Население России все чаще предпочитает отправляться в путешествия не на общественном, а личном транспорте. Такую тенденция 5 марта озвучил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Второй тренд — зимний внутренний туризм. Здесь положительную роль сыграла программа кешбэка. Это активизировало спрос по внутренним направлениям», — сказал Игнатьев.

При этом граждане России все чаще предпочитают отправляться в туристические поездки на своих автомобилях.

«Развитие автотуризма было подстегнуто пандемией — потому что это безопасно. Мы ощущаем, что этот тренд активно развивается», — заявил Игнатьев.

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