Ярославль, , 11:38 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков в ближайшее время не уйдёт в отставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили источники, близкие к органам власти региона.

Владимир Волков City-yaroslavl.ru

5 марта ряд местных СМИ со ссылкой на ярославские телеграм-каналы сообщили о скорой возможной отставке Волкова. Источники ИА REGNUM называют такой сценарий в ближайшее время маловероятным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, резкую критику горожан вызвала ситуация с зимней уборкой города, а чуть раньше — с планируемой транспортной реформой.

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