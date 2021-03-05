Ярославль, 5 марта, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков в ближайшее время не уйдёт в отставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили источники, близкие к органам власти региона.

City-yaroslavl.ru Владимир Волков

5 марта ряд местных СМИ со ссылкой на ярославские телеграм-каналы сообщили о скорой возможной отставке Волкова. Источники ИА REGNUM называют такой сценарий в ближайшее время маловероятным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, резкую критику горожан вызвала ситуация с зимней уборкой города, а чуть раньше — с планируемой транспортной реформой.