Черкесск, , 11:37 — REGNUM Две Северо-Кавказский республики — Карачаево-Черкесия и Дагестан — запускают программу обменных культурных проектов, которая приурочена к празднованию 100-летия обоих субъектов. В рамках запланированной программы регионы обменяются делегациями, проведут совместные выставки, обмены творческими встречами театрального сообщества и музейными экспозициями, сообщили 5 марта в пресс-службе главы и правительства региона.

Договоренность об этом была заключена между представителями министерства культуры Карачаево-Черкесии и Дагестана. В онлайн-конференции участвовали министр культуры КЧР Зураб Агирбов, директора национальных республиканских театров, директор музея-заповедника Карачаево-Черкесии Хаджи-Мурат Эльканов и директор Национального музея Дагестана им. А. Тахо-Годи Пахрудин Магомедов.

В рамках празднования 100-летних юбилеев, регионы обменяются визитами творческих коллективов. Так, уже намечена поездка делегации Карачаевского городского округа в Левашинский район Дагестана.