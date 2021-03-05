Валенсия, Испания, , 11:35 — REGNUM В Наварре феминистские коллективы смогут собираться 8 марта на шествие, поскольку все митинги о которых было сообщено правительственной делегации в этом сообществе, предусматривают количество менее 500 человек. Об этом пишет издание La Razón.

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Автономное сообщество Валенсия — еще одно сообщество, поддерживающее демонстрации. В Кастилии и Леоне правительственная делегация не будет запрещать демонстрации, однако на данный момент вице-президент региона Франсиско Ихеа 4 марта рекомендовал не проводить марши. Кроме того, он направил сообщение центральному правительству, настаивая на том, что «компетентным органом является правительство, что понятно в нынешнем состоянии».

В том же духе президент региона Альберто Нуньес Фейхоо также призвал правительство «сразу указать» и «прояснить», будут ли подобные протесты по случаю 8 марта «запрещены на всей территории Испании». Всего на 85 маршей было запрошено разрешение правительственной делегации.

С другой стороны, делегации Кастилии-Ла-Манча, Астурии, Эстремадуры и Кантабрии разрешат эти мероприятия. Кантабрийский представитель Айноа Киньонес подчеркнул, что «до сих пор проводились демонстрации и митинги, поэтому те же критерии будут применяться к 8 марта». В общей сложности в правительственную делегацию был запрос на 85 маршей.

В случае Андалусии правительственный делегат Сандра Гарсия указала два дня назад, что сообщалось о различных демонстрациях, для которых были запрошены «своевременные отчеты» от сил безопасности и органов здравоохранения. Однако она призвала к «осторожности».

Как и в случае с Рождеством или летом 2020 года, каждое автономное сообщество существует само по себе в плане организации мероприятий. Несмотря на то, что по всей стране присутствует состояние тревоги, правительственные делегации каждого сообщества будут принимать решение самостоятельно, если исполнительная власть ничего не скажет в ближайшие дни.