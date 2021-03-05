Екатеринбург, , 11:42 — REGNUM Юнармейцы Екатеринбурга облагородили территорию у памятника выдающемуся разведчику, герою Советского Союза Николаю Кузнецову. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава городского отделения Юнармии Дмитрий Ермаков.

Около 40 юнармейцев очистили прилегающую к монументу территорию и возложили к основанию памятника памятный венок. Ранее в Юнармии взяли памятник под шефство: в организации будут следить за состоянием памятника и близлежащей территории.

До этого молодые патриоты помогали приводить в порядок мемориальный комплекс «Чёрный тюльпан» в центре Екатеринбурга и мемориал 106-й танковой бригаде, входившей в Уральский добровольческий танковый корпус. Помощь в уходе за памятником Кузнецову оказали в Фонде святой Екатерины.

После возложения цветов юнармейцы посетили интерактивную выставку о легендарном разведчике в парке «Россия — моя история».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге представили мультимедийную экспозицию о Николае Кузнецове.

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