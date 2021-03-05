Веллингтон, , 11:34 — REGNUM Посол Индонезии в Новой Зеландии Тантови Яхья заявил, что индонезийские граждане не пострадали при землетрясении магнитудой 8,1, сообщает Detik.

«Все наши граждане в Новой Зеландии в безопасности», — подчеркнул посол Индонезии.

По словам Тантови Яхья, землетрясение магнитудой 8,1 произошло в районе островов Кермадек 5 марта 2021 года в 09:49 по местному времени. Жителей прибрежных районов Новой Зеландии эвакуируют. Объявлено предупреждение о цунами.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько афтершоков магнитудой более 5,0 произошло после мощного землетрясения у архипелага Кермадек в Новой Зеландии.

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