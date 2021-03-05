Москва, , 12:22 — REGNUM В пресс-центре REGNUM 12 марта в 13:00 состоится круглый стол на тему «Россия и страны бывшей Югославии в новой политической реальности».

В конце марта исполнится 22 года с момента начала вооружённой агрессии НАТО против Союзной Республики Югославии, в составе которой на тот момент остались только Сербия и Черногория. При этом распад югославского государства начался примерно на десять лет раньше, в январе 1990 года, когда Словения и Хорватия приняли решение выйти из единой партийной организации Коммунистической партии Югославии. За этим решением последовали ряд кровавых гражданских конфликтов, внешняя агрессия и окончательное расчленение некогда единой и сильной страны.

Чем сегодня живут бывшие югославские республики, часть которых входит в НАТО и ЕС, часть — только в НАТО, и ещё часть — вообще никуда? Какова роль России на Балканах сегодня, через 26 лет после подписания Дейтонского соглашения и через 22 года после приятия в СБ ООН Резолюции 1244 по Косово и Метохии? Эти и другие вопросы обсудят участники круглого стола.

Елена Гуськова , ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН (Россия);

ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН (Россия); Стеван Гайич , сотрудник Института европейских исследований (Сербия);

сотрудник Института европейских исследований (Сербия); Драгана Трифкович , директор Центра геостратегических исследований (Сербия);

директор Центра геостратегических исследований (Сербия); Любомир Радинович , председатель координационного совета Российско-балканского центра народной дипломатии (Черногория);

председатель координационного совета Российско-балканского центра народной дипломатии (Черногория); Горан Шарич , историк и теолог (Хорватия);

историк и теолог (Хорватия); Срджа Трифкович , профессор факультета политических наук Университета в Баня-Луке (Республика Сербская, Босния и Герцеговина);

профессор факультета политических наук Университета в Баня-Луке (Республика Сербская, Босния и Герцеговина); Миленко Неделковски , публицист, телеведущий (Македония);

публицист, телеведущий (Македония); Змаго Елинчич, политик, лидер Словенской национальной партии (Словения).

Мероприятие пройдёт в онлайн-формате. На YouTube-канале ИА REGNUM будет доступна прямая трансляция мероприятия.

Зрители получат возможность задать вопросы участникам.

Начало мероприятия: в 13:00, регистрация участников с 12:30.

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