В пресс-центре ИА REGNUM пройдёт круглый стол, посвящённый бывшей Югославии
Москва, 5 марта, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В пресс-центре REGNUM 12 марта в 13:00 состоится круглый стол на тему «Россия и страны бывшей Югославии в новой политической реальности».
В конце марта исполнится 22 года с момента начала вооружённой агрессии НАТО против Союзной Республики Югославии, в составе которой на тот момент остались только Сербия и Черногория. При этом распад югославского государства начался примерно на десять лет раньше, в январе 1990 года, когда Словения и Хорватия приняли решение выйти из единой партийной организации Коммунистической партии Югославии. За этим решением последовали ряд кровавых гражданских конфликтов, внешняя агрессия и окончательное расчленение некогда единой и сильной страны.
Чем сегодня живут бывшие югославские республики, часть которых входит в НАТО и ЕС, часть — только в НАТО, и ещё часть — вообще никуда? Какова роль России на Балканах сегодня, через 26 лет после подписания Дейтонского соглашения и через 22 года после приятия в СБ ООН Резолюции 1244 по Косово и Метохии? Эти и другие вопросы обсудят участники круглого стола.
- Елена Гуськова, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН (Россия);
- Стеван Гайич, сотрудник Института европейских исследований (Сербия);
- Драгана Трифкович, директор Центра геостратегических исследований (Сербия);
- Любомир Радинович, председатель координационного совета Российско-балканского центра народной дипломатии (Черногория);
- Горан Шарич, историк и теолог (Хорватия);
- Срджа Трифкович, профессор факультета политических наук Университета в Баня-Луке (Республика Сербская, Босния и Герцеговина);
- Миленко Неделковски, публицист, телеведущий (Македония);
- Змаго Елинчич, политик, лидер Словенской национальной партии (Словения).
Мероприятие пройдёт в онлайн-формате. На YouTube-канале ИА REGNUM будет доступна прямая трансляция мероприятия.
Зрители получат возможность задать вопросы участникам.
Начало мероприятия: в 13:00, регистрация участников с 12:30.