Тбилиси, , 11:34 — REGNUM Общественники анонсировали проведение акции протеста 6 марта на площади Свободы в Тбилиси за отмену комендантского часа в Грузии. Объявление об этом было размещено на созданной в соцсети Facebook странице мероприятия.

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«Согласно статье 14 конституции Грузии свобода передвижения гражданина Грузии по территории Грузии является конституционным правом. Четвертый месяц подряд государство ограничивает это право», — говорится в описании протестной акции.

Организаторы акции заявляют, что у руководства страны якобы нет аргументов для того, чтобы не отменять комендантский час, так как в стране довольно низкие показатели по количеству выявляемых в сутки носителей коронавируса.

Стоит отметить, что в Грузии с середины февраля до конца марта началась волна постепенной отмены карантинных ограничений. Снимаются ограничения на работу торговых и туристических объектов, возобновлена работа школ, планируется возобновить очное обучение в вузах и профучилищах. Дату отмены комендантского часа или его смягчения в правительстве не сообщают. В Грузии он действует с 21:00 до 05:00.

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