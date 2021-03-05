Ашхабад, 5 марта 2021, 11:32 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов принял председательство в Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщили в пресс-службе президента Турции.
4 марта под председательством турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана прошел 14-й саммит лидеров ОЭС. Участники мероприятия обсудили преодоление негативных экономических последствий, вызванных пандемией коронавируса.
Главы государств-членов ОЭС также обсудили развитие экономического, гуманитарного и торгового сотрудничества. По итогам саммита туркменский лидера предложил провести 15-ую встречу 28 ноября 2021 года в Ашхабаде.
«Мы расцениваем председательство как ответственную и высокую миссию и приложим все усилия, чтобы оно было успешным, плодотворным и послужило интересам участников», — сказал Бердымухамедов.