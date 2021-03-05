Иркутск, , 11:32 — REGNUM В Иркутской области в связи с предстоявшим потеплением может осложниться паводковая обстановка, предупреждают спасатели. По данным регионального ГУ МЧС РФ, толщина льда на реках области меньше или около нормы, превышение снегозапасов от 9 до 52% наблюдается в бассейнах рек Иркут, Китой, Белая, Ока, Ия, Уда, Бирюса, Лена, Киренга, Витим.

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С учетом характера вскрытия рек и статистических данных в весенний период наиболее подвержены паводкам 11 районов области. Это западные, центральные, верхнеленские и северные территории. При наиболее неблагоприятном развитии паводковой обстановки в зонах возможного подтопления может оказаться около пяти тысяч домов в 97 населенных пунктах. В их в общей сложности проживает около 18,5 тыс. человек, сказано в прогнозе спасателей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, летом 2019 г. Иркутскую область постигло мощнейшее наводнение. После длительных дождей реки вышли из берегов и подтопили в общей сложности более 10 800 жилых домов, из которых более 5,4 тыс. были полностью разрушены. Строительство нового жилья ведётся до сих пор.

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