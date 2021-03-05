Москва, , 11:48 — REGNUM Власти Словакии рассчитывают приступить к вакцинации населения российским антикоронавирусным препаратом «Спутник V» через две недели. Об этом словацкий посол в РФ Любомир Регак сообщил 5 марта.

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Первую партию российской вакцины доставили в страну самолётом 1 марта. Премьер-министр Игорь Матович в ходе пресс-конференции в аэропорту Кошице заявил, что Братислава решила закупить «Спутник V», не дожидаясь ее регистрации в ЕС, так как в стране каждый день гибнут люди.

«Вакцинация «Спутником V», как ожидается, начнется через две недели, после проверки поставленной партии нашими органами надзора над лекарствами», — сказал Регак РИА Новости.

Он добавил, что минздрав начнёт записывать желающих привиться российской вакциной со следующий недели.

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