Москва, 5 марта 2021, 11:32 — REGNUM Сегодня, 5 марта, премьер-министр Михаил Мишустин поздравил актрису театра и кино Елену Яковлеву с юбилеем. Актрисе исполняется 60 лет, сообщается на сайте правительства РФ.
В поздравительной телеграмме отмечается, что зрители очень любят фильмы и спектакли с участием Яковлевой, создающей яркие образы
«Вы актриса уникального дарования и широкого творческого диапазона», — подчеркнул Мишустин и пожелал Яковлевой здоровья и творческих успехов.
Как сообщало ИА REGNUM, поздравления актрисе, народной артистке РФ Елене Яковлевой в связи с 60-летием направил президент России Владимир Путин.
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