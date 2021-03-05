Самара, , 11:36 — REGNUM Автомобиль с ребенком опрокинулся на трассе в Самарской области. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 4 марта в Безенчукском районе.

Автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился мужчина 1987 года рождения, ехал по автотрассе Безенчук — Александровка — Верхнепечерское. На 2 км этой дороги автотранспортное средство выехало в кювет и там опрокинулось.

В этой аварии пострадал пассажир легковушки: ребенок 2012 года рождения. Его срочно доставили в медучреждение. Врачи назначили ему амбулаторное лечение.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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