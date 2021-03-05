Мурманск, , 11:29 — REGNUM В одной из квартир на проспекте Ленина в Мурманске рухнул потолок, чудом никто не пострадал. Об этом в соцсети «Вконтакте» сообщили жильцы дома.

«У нас обрушился потолок. Чуть не убило ребенка 8 лет. Он вышел из этой комнаты и через 5 минут нас всех подкинуло на кухне, я думала взрыв… Это страшно… Теперь льет в квартире водопад Ниагара. У соседей снизу тоже. Держитесь! На предыдущую нашу жалобу крышу почистили почему-то только до середины. Ждем ГЖИ», — написала Оксана Савченко.

После сигнала власти города инициировали проверку с участием Фонда капитального ремонта и Минстроя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемерове в новом детском саду, который был сдан в конце ноября 2020 года, обрушилась часть потолка.