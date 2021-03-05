Москва, 5 марта, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Среди направлений выездного туризма лидировал Занзибар (Танзания, Африка). Об этом 5 марта сообщил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Mathias Apitz (München) Отель на острове Занзибар. Танзания

«По пляжному зарубежному направлению лидировал Занзибар. Это было топ-направление. На втором месте были Арабские Эмираты, на третьем — Египет, Куба и Мальдивы. Это направления, куда стремились из России», — сказал Игнатьев.

Наиболее дорогим туристическим направлением из перечисленных стали Мальдивы. Средняя стоимость отдыха на этом курорте составила 300 тыс. рублей.