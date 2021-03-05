Стокгольм, , 11:57 — REGNUM Информация о нападении на прохожих в Ветланде «может быть использована в политическом контексте». В частности, бенефициарами того, что на первый взгляд казалось терактом, могут стать «Шведские демократы». Об этом сообщила газета Aftonbladet в своей редакционной статье от 4 марта.

«Уже вчера началось распространение слухов, и комментаторы призвали полицию и СМИ опубликовать более подробную информацию о преступнике и жертвах. Опыт подобных событий показывает, что некоторые теперь попытаются воспользоваться ситуацией, чтобы получить политические очки. Шведские демократы поспешили обвинить правительство: сколько террористов скрывается среди нас?» — отмечается в статье.

«Буквально на следующий день версия теракта была отвергнута. Когда лидер «Центристов» Анни Лёф выразила свое сожаление жертвам в Ветланде у себя в Twitter, ее потопили в таких комментариях, как: «виноваты вы и ваша партия», «прекратите завозить террористов», — сообщалось в новостном материале.

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