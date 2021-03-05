Барселона, Испания, , 11:27 — REGNUM Власти Каталонии проигнорировали решение министерства здравоохранения Испании и разрешили проводить марши 8 марта. Об этом пишет издание La Razón.

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C сотнями ежедневных смертей от COVID-19 и совокупной заболеваемостью 159 человек на 100 000 жителей проведение демонстраций представляет собой, по крайней мере, опасность для коллективного здоровья, учитывая ограниченные передвижения и ограниченные встречи между людьми. По причинам «общественного здравоохранения», помимо высоких показателей госпитализации в связи с пандемией, делегат правительства страны 4 марта объявил о запрете всех манифестаций, запланированных на 8 марта, следуя указаниям министра здравоохранения Каролины Дариас, которая заверила в конце февраля, что «нынешняя ситуация не позволяет проводить манифестации 8 марта».

Хотя массовых митингов не будет в столице, многие другие города Испании будут заполнены маршами, которые повлекут за собой риски для здоровья. В этом смысле организаторы должны сообщить о проведении демонстраций в письменной форме в соответствующий государственный орган. В частности, они должны связаться с правительственной делегацией своего автономного сообщества, за исключением Каталонии и Страны Басков, где они должны уведомить советы внутренних дел. Таким образом, решение зависит от делегаций центрального правительства в каждом регионе, но с мая 2020 года в регламент было добавлено, что они должны учитывать данные о состоянии здоровья каждой автономии, а не только опираясь на отчеты государственных органов и сил.

В Каталонии состоится празднование 8 Марта, в отличие от Мадрида. Женералитет дал зеленый свет шествиям и разрешит проведение демонстраций по случаю Международного женского дня. В правительстве региона предупреждают, что действующие ограничения и превентивные меры придется соблюдать «скрупулезно» из-за третьей волны коронавируса и начала деэскалации пандемии.