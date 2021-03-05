Нью-Йорк, США, , 16:24 — REGNUM Более трёх миллионов школьников в КНДР испытали трудности с обучением из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на отчёт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Согласно опубликованным данным, в связи с полным или частичным закрытием образовательных учреждений (в период с 11 марта 2020 года по 2 февраля 2021 года) неудобства испытали 3,65 млн школьников, среди которых 1,51 млн учащихся начальных школ, около 1,05 млн учащихся средних школ и около 1,1 млн учащихся старших школ.

Известно, что в данный период северокорейские школы полностью закрывались на 28 дней, частично — на 41 день.

Отмечается, что в период с 11 марта 2020 года по 2 февраля 2021 года пандемия затруднила обучение более 7,04 млн южнокорейских школьников. Во всём мире около 168 млн детей в 200 странах в течение года не имели доступа к полноценному образованию.