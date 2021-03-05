Зеленогорск, Санкт-Петербург, , 11:41 — REGNUM Злоумышленники второй день подряд терроризируют разные учреждения Санкт-Петербурга угрозами «заминирования». После сообщений о «минировании» районных судов злоумышленники перешли к детским учреждениям: эвакуировано 250 человек из детского санатория в Комарово. Об этом 5 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение об угрозу поступило на электронную почту детского санатория в Комарово утром 4 марта. Администрацией заведения незамедлительно был эвакуирован персонал и отдыхающие, а это 250 человек. На место выехали сотрудники правоохранительных органов.

«Ничего не обнаружено», — отметили в Главке МВД.

Добавим, по данным агентства «Оперативное прикрытие», электронное письмо о заминировании за подписью некоего «Абрама» было отправлено с телефона, номер которого, как выяснилось в ходе проверки, не существует.

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