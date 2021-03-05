Ярославль, , 11:24 — REGNUM В Даниловском районе Ярославской области родители учеников Дмитриевской школы пожаловались на состояние школьного автобуса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитриевская школа Страница Дмитриевской школы «Вконтакте»

Обращение от лица «родителей учеников Дмитриевской СОШ» появилось 5 марта в социальной сети «ВКонтакте».

"Во-первых автобус 2003 года выпуска, во-вторых весь гнилой, что страшно смотреть и каждый раз какие-то поломки, то колесо отвалится, то двери не закрываются и это во время поездки с детьми. На подвозе в школу у нас 28 детей, все из отдаленных деревень, некоторым надо переходить железную дорогу, как сейчас в данный момент, когда автобус снова на ремонте, развалился двигатель. И сколько это будет продолжаться неизвестно», — написал автор сообщения.

В управлении образования администрации Даниловского района корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что проблема действительно существует.

«Газелька действительно старая, потихонечку ездит, проходит техосмотр. Есть ситуации, когда транспорт ломается. На сегодняшний день со вторника она у нас стоит на ремонте, поэтому подвоза пока нет на этой неделе. Директор школы решила вопрос, детей возят на личном транспорте водителя газели. Мы практикуем такое, оплачиваем бензин», — рассказал начальник управления образования Даниловского района Владимир Головяшкин.

При этом, по мнению начальника управления образования, проблема доставки детей не является для села Дмитриевского самой острой. Как говорит Владимир Головяшкин, за пределами Дмитриевского живут не 28 детей, а всего двое.

«Для этой школы много чего делается и то, что там «Газелька» камень преткновения — не то, на что должны жаловаться родители. Они хотят много всего и сразу. Это как раз те родители, которые ни копейки в районный бюджет не внесли и не работали ни разу», — сказал Владимир Головяшкин.

Чиновник признал, что для приобретения нового транспортного средства в районной администрации денег нет.

«Мы и глава района обращались и на уровень губернатора, чтобы приобрести туда дополнительное транспортное средство, но это ведь всё не скоро делается. У школы денег нет. Район глубоко дотационный Мы живём по соглашению, своих денег очень мало. Чтобы вот так вот купить «Газель» — так просто не бывает», — рассказал Головяшкин.

Школа в Дмитриевском — новая. Её торжественно открыл в 2013 году губернатор Сергей Ястребов. Но вот нового транспорта ей не досталось. В январе 2021 года правительство Ярославской области передало в сельские школы 21 автобус марки ПАЗ, и три марки ГАЗ. Видимо, на Дмитриевскую школу новой техники не хватило.

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