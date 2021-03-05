Хельсинки, , 11:32 — REGNUM В связи с ростом числа выявленных зараженных коронавирусом и госпитализированных с диагнозом COVID-19 Финляндия сталкивается с ситуацией, когда «британский» штамм коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 вот-вот возьмет верх. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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Глава финского Национального института здравоохранения и социального развития Маркку Тервахаута назвала ситуацию «критической».

При почти 800 новых случаях заражения в день и явном росте числа госпитализированных пациентов после рождественских праздников эпидемиологическая обстановка в Финляндии заметно ухудшилась. Число случаев заболевания COVID-19 на 100 000 жителей увеличилось с 94,3 человек до 138,4 за последние две недели.

Тервахаута отметила, что способности обработки тестов для выявления «британского» штамма коронавируса таковы, что фактически статистика отражает ситуацию недельной давности из-за загруженности лабораторий.

«Поэтому сейчас сложно точно сказать, как обстоит ситуация с мутациями вируса», — заявила Тервахаута журналистам.