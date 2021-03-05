Стокгольм, , 11:26 — REGNUM Предыдущие результаты исследований утверждали, что вакцина от COVID-19 производства AstraZeneca вряд ли «работает» на пожилых людях. Однако теперь Агентство общественного здравоохранения Швеции рекомендует вакцину всем лицам старше 18 лет. Ведомство ссылается на новые результаты научных исследований из Великобритании. Об этом сообщила газета Fria Tider.

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Новое решение означает, что предыдущая рекомендация Агентства общественного здравоохранения Швеции ограничить использование вакцины AstraZeneca лицами моложе 65 лет утрачивает свою силу.

В ведомстве подчеркнули, что три новых исследования, проведенных в Соединенном Королевстве, показывают, что вакцина AstraZeneca «имеет хороший защитный эффект даже для людей старше 80 лет, и что защитный эффект не уступает другим одобренным вакцинам».

Согласно оценке Агентства общественного здравоохранения Швеции, новые сведения о защитном эффекте являются надежными.

«Все предлагаемые вакцины очень эффективны и, согласно исследованиям, обладают хорошим защитным действием для всех, кто старше 18 лет. Таким образом, вакцина AstraZeneca от COVID-19 также может быть рекомендована людям старше 65 лет», — говорится в пресс-релизе государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла.