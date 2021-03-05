Оренбург, , 11:22 — REGNUM Оренбургскую область заполонили бродячие собаки. По результатам проверки, проведенной в связи с многочисленными жалобами граждан и сообщениями СМИ, заместитель прокурора региона Игорь Крушинский направил в адрес первого вице-губернатора — первого заместителя председателя правительства Оренбургской области — министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Сергея Балыкина представление с требованием устранить нарушения законодательства об ответственном обращении с животными, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, на реализацию полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в 2020 году из областного бюджета 43 муниципальным образованиям выделялось более 15,5 млн рублей, однако почти четвертая часть из них (4 млн рублей) остались неиспользованными. Только 40% от выделенного объема средств освоено в Оренбурге, Новотроицке, Асекеевском, Новосергиевском и Ташлинском районах. Полностью не использованы средства в Орске, Александровском, Переволоцком и Пономаревском районах.

При том, что регион заполонили бездомные животные, в 2020 году отловлено лишь 1525 собак. Примечательно, что на территории Оренбуржья нет ни одного государственного или муниципального приюта.

Как подчеркнули в прокуратуре, все это свидетельствуют о ненадлежащем, формальном подходе со стороны органов государственной власти и местного самоуправления к решению вопросов, связанных с отловом бродячих собак. Так, минсельхоз ненадлежащим образом осуществляет контрольные полномочия в отношении органов местного самоуправления. Не проводятся проверки их деятельности в указанной сфере, не принимаются отчеты о проделанной работе, не выдаются предписания об устранении нарушений. Кроме того, до сих пор не установлен порядок организации и осуществления государственного надзора в сфере обращения с животными.

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