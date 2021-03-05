Стокгольм, , 11:29 — REGNUM Исследователи из Университета Уппсалы (Швеция) намерены выяснить, можно ли научить собак выявлять SARS-CoV-2 у человека по запаху. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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«У нас есть веские основания полагать и надеяться, что специально обученные собаки могут стать быстрым и безопасным дополнением к стандартному тестированию на вирусы для выявления людей с SARS-CoV-2. Но сначала мы должны, конечно, с научной точки зрения оценить, насколько хорошо собаки справляются с этой задачей», — заявил в интервью газете Enköpings-Posten Туве Фолл, профессор молекулярной эпидемиологии из Университета Уппсалы.

Журналисты отмечают, что подобные исследования уже проводятся в нескольких других странах, а в Финляндии собак используют для отслеживания коронавирусной инфекции среди людей, въезжающих в страну посредством авиасообщения.

«Есть много примеров, когда люди с различными заболеваниями выделяют специфические запахи, которые собаки могут научиться распознавать, и это, скорее всего, также относится к COVID-19», — добавил профессор Фолл.

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