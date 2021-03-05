Уфа, 5 марта 2021, 11:23 — REGNUM Экс судебного пристава осудили за мошенничество в Уфе. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
В суде установлено, что в производстве у пристава было исполнительное производство о взыскании с жительницы Уфы задолженности по страховым взносам на сумму свыше 33 тысяч рублей. Поскольку у должницы не было имущества для погашения долга, данное исполнительное производство было завершено в апреле 2016 года.
Суд установил, что в августе 2016 года обвиняемый вынес незаконное постановление о взыскании с женщины исполнительского сбора на сумму 240 тысяч рублей по этому производству. При этом он пообещал закрыть дело, а за это потребовал отдать ему деньги.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Получив денежные средства, 31-летний фигурант уголовного дела потратил их на свои нужды. Свою вину он не признал.
Сообщается, что ранее обвиняемый был не раз судим за преступления коррупционной направленности.
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