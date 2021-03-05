Уфа, , 11:23 — REGNUM Экс судебного пристава осудили за мошенничество в Уфе. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В суде установлено, что в производстве у пристава было исполнительное производство о взыскании с жительницы Уфы задолженности по страховым взносам на сумму свыше 33 тысяч рублей. Поскольку у должницы не было имущества для погашения долга, данное исполнительное производство было завершено в апреле 2016 года.

Суд установил, что в августе 2016 года обвиняемый вынес незаконное постановление о взыскании с женщины исполнительского сбора на сумму 240 тысяч рублей по этому производству. При этом он пообещал закрыть дело, а за это потребовал отдать ему деньги.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Получив денежные средства, 31-летний фигурант уголовного дела потратил их на свои нужды. Свою вину он не признал.

Сообщается, что ранее обвиняемый был не раз судим за преступления коррупционной направленности.

«По совокупности приговоров суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком три года и со штрафом 370 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

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