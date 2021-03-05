Ростов-на-Дону, , 11:21 — REGNUM В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» задержан микроавтобус с попугаями ценных пород. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

На 931-м км автодороги инспекторы дорожной полиции по имеющейся ориентировке остановили Volkswagen Transporter под управлением 50-летнего водителя. Во время осмотра микроавтобуса обнаружены 19 попугаев ценных пород. Предположительно, птицы, которых перевозили в Краснодарский край,«являются объектами, подпадающими под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения». Сопроводительных документов у мужчины не оказалось.

Попугаи переданы в один из питомников Ростовской области. Материалы проверки направлены в Южную оперативную таможню.