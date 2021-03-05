Джакарта, , 11:20 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,8 произошло вблизи группы остров Ментавай в индонезийской провинции Западная Суматра, сообщает Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение произошло 5 марта 2021 года в 14:32 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился в 54 км к северо-западу от островов Ментавай. Очаг залегал на глубине 24 км.

Жителей Индонезии призвали сохранять бдительность и предупредили о возможных афтершоках.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.