Москва, , 11:20 — REGNUM Большинство работающих жителей России (38%) считают, что в настоящее время их карьера хуже, чем планировалось в 2011 году, приводит данные Исследовательский центр портала Superjob.ru.

В основном дают негативную оценку профессионального роста мужчины (41%), чем женщины (34%), и граждане с доходом 50−80 тыс. руб. (41%). Чаще всего сообщают о слабом карьерном росте экономисты (58%), менеджеры по закупкам (53%) и инженерно-технические работники (49%).

Напротив, карьера идет по намеченному плану или даже развивается быстрее у врачей (29%), медицинских сестёр (28%), программистов, маркетологов, системных администраторов, дизайнеров и юристов (по 24%).

Опрос проведён 5−19 февраля 2021 года среди 10 тыс. граждан РФ старше 18 лет в 857 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, более половины жителей России (59%) назвали Москву лучшим городом для построения карьеры.

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