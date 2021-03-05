Москва, , 11:26 — REGNUM Зимний каникулы не показали в России высокой динамики спроса на туристические поездки. Об этом 5 марта заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Итоги зимнего сезона сам турбизнес оценивает не очень высоко», — сказал Игнатьев.

Многие граждане России не решались зимой на туристические поездки. Причем основных причин для этого было две.

«Из-за угрозы заражения коронавирусом многие не решались на поездки, других останавливала высокая стоимость на авиаперелёты. Высокого спроса, как в прошлые годы, мы не увидели», — заявил Игнатьев.

Читайте ранее в этом сюжете: Центры волонтёрства на туристических маршрутах могут появиться в России