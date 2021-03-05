Киев, , 11:22 — REGNUM Украинские пограничники не пустили в страну российскую модель и актрису Елену Иванову-Галицину. Об этом сообщила 4 марта пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Гражданку России задержали в киевском аэропорту «Борисполь». Пограничники выяснили, что она «незаконно» посещала Крым после его воссоединения с Россией в 2014 году.

Ивановой-Галициной закрыли въезд на Украину на три года и отправили обратным рейсом в Минск.

Напомним, Украина отказывается признавать Крым территорией РФ, несмотря на результаты референдума, проведённого на полуострове в 2014 году, вскоре после госпереворота в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский суд оставил в силе запрет на въезд на территорию Украины, вынесенный Службой безопасности Украины блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву.

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