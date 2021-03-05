Душанбе, , 11:17 — REGNUM Более 80% населения Таджикистана выразили готовность сделать прививку от коронавируса, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

В ведомстве отметили, что на первом этапе вакцину от коронавируса получат медицинские работники, лица старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.

В Таджикистане ожидают поступления вакцины AstraZeneсa в марте-апреле 2021 года. Минздрав также отчитался о готовности холодильных помещений для хранения препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) COVAX Таджикистан до конца года получит 732 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneсa.

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