Саратов, , 11:26 — REGNUM В Саратове организована прокурорская проверка соблюдения законодательства при оказании услуг по погребению умерших. Установлено, что в городской администрации нормативно не закреплен и фактически отсутствует учет родственных захоронений, а также порядок предоставления земельных участков для погребения.

Работники кладбищ Саратова взимали плату за предоставление места для захоронения, заведомо зная, что указанная услуга производится безвозмездно. В феврале текущего года по материалам прокурорских проверок были возбуждены уголовные дела по факту мошенничества. К уголовной ответственности также привлечены должностные лица муниципального учреждения «Ритуал» за незаконное использование имущества и земельных участков. Как показали проверки, неправомерное взимание платы с населения не прекратилось.

Прокуратура с целью установления фактов поборов за предоставление земельных участков под захоронение организовала сплошной опрос родственников умерших.

Главе администрации муниципального образования «Город Саратов» вынесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечение виновных к ответственности.

Под пристальным вниманием прокуратуры оказались и магазины ритуальных услуг, расположенные в многоквартирных домах, что прямо запрещено законом. Такие факты выявлены в 14 жилых домах Саратова и в двух многоквартирных домах в Энгельсе.

Должностные лица территориального управления Роспотребнадзора не приняли своевременные меры по выявлению указанных нарушений. В адрес руководства ведомства внесено представление по устранению недостатков.

Жителей Саратовской области призывают сообщать о фактах незаконного взимания платы сотрудниками кладбищ и иных нарушениях в указанной сфере по телефону горячей линии: 8 (8452) 49-66-78 .

Как сообщало ИА REGNUM, в трёх сёлах Пермского края под принуждением пришлось создавать специализированные службы по вопросам похоронного дела. В добровольном порядке чиновники не исполнили судебное решение, поэтому были возбуждены исполнительные производства.

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