Ташкент, , 11:15 — REGNUM За последние сутки в Узбекистане было выявлено 46 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По информации министерства, в результате этого общее число заразившихся коронавирусной инфекцией стало составлять 80 081.

Также уточняется, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Узбекистане на сегодняшний день составляет 635.

При этом сообщается, что на данный момент в стране 78 722 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Узбекистане за сутки было выявлено 29 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.