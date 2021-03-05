Ростов-на-Дону, 5 марта, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Центральную часть Ростова-на-Дону ждёт реновация. Подготовка к ней уже началась, сообщил и. о. директора городского департамента архитектуры Глеб Мельников.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

«В документе прописаны достаточно объёмные механизмы по оценке и выкупу такого жилья у граждан. Сейчас на уровне города и области прорабатываются необходимые подзаконные акты, проводится анализ территорий, которые могут быть рассмотрены в качестве кандидатов на реновацию», — пояснил он.

Известно, что к реализации программы реновации в 2021 году подключатся российские города-миллионники. При этом планируется использовать опыт Москвы. Однако смотреть нужно шире и использовать положительный пример других стран, считает активист общественного движения «МойФасад», краевед Геннадий Крольман.

«Снести хрущёвки и построить на их месте многоэтажки — такая реновация Ростову-на-Дону не нужна. Либо этот термин не применять вообще, либо постоянно разъяснять его значение, так как в последнее время он носит негативную окраску. В вопросе реновации можно обратить внимание на опыт других стран. В европейских столицах достаточно примеров, где старые районы превращают в удобные и комфортные для проживания, осторожно меняют внешний вид домов. У нас можно также поступить с сохранившимися типовыми советскими зданиями», — считает собеседник ИА REGNUM.

По словам общественника, особую тревогу и волнения вызывает судьба районов, где есть застройка зданий 1920−50-х годов — сталинской эпохи и конструктивизма. Сейчас они выглядят немного депрессивно, но это лишь потому, что за ними много лет никто не следит.

«Если в таких районах обновить инфраструктуру, коммуникации зданий, это будет гораздо лучше, чем кардинально изменить устройство всего района, его этажность. В этих местах потенциал гораздо больше, чем в других микрорайонах. Много зелени, соразмерные здания. Есть хороший ансамбль советских зданий на Сельмаше. Если наполнить жизнью сами дворы, это будет очень положительно», — отметил активист.

Геннадий Крольман считает, что центральной частью города надо заниматься, но очень аккуратно.

«Есть места, которые тяжело восстановить, здесь надо вводить жёсткие регламенты по высотности стройки — не выше трёх-четырёх этажей. Где аварийные здания нельзя спасти, необходимо сохранять фасады. И абсолютно точно нельзя выселять жителей из тех, мест, где они живут. Им надо предоставлять равноценные квартиры в тех же районах», — уверен собеседник ИА REGNUM.