Москва, , 11:12 — REGNUM Несколько причин, почему в автомобиле внезапно начинает гнить проводка, привели эксперты портала «АвтоВзгляд».

Отмечается, что чаще всего проблемы, связанные с электрикой, возникают у рамных внедорожников. Данная проблема происходит из-за того, что ради экономии автопроизводители прячут провода в гофре, а затем крепят к раме. При таком решении не будет должной изоляции и следовательно провода начнут гнить из-за попадания на них влаги.

Проводка может начать портиться при кустарном ремонте или из-за ошибки автопроизводителей. Кроме того, к проблемам с проводкой может привести эксплуатация автомобиля во влажном климате, например, в регионах, расположенных у моря. При таком климате может произойти окисление контактов и коррозия проводов.

Ранее автоэксперт посоветовала мыть машину зимой не реже одного раза в неделю, а также очищать транспортное средство от снега и наледи, поскольку они вызывают коррозию.

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